Brand i tag gav udfordringer for brandvæsenet

Et hus som var ved at blive renoveret, har sandsynligvis lidt alvorlig skade, efter der lørdag aften udbrød brand i bygningen.

Klokken 21.35 fik Østjyllands Brandvæsen meldingen om branden, som rasede på Torvegade i Auning. Branden gav problemer for brandvæsenet, da det nåede frem.

- Det var lidt bøvlet, fordi det var et tag, hvor der var blevet lagt et nyt tag ovenpå uden at fjerne det gamle. Så det var svært at komme til, konstaterer Brian Arendtsen, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.