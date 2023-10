Brand i rækkehus - flammerne stod ud af vinduet

Der er torsdag eftermiddag udbrudt brand i et rækkehus på Trankær Mosevej i Tranbjerg syd for Aarhus.

Det oplyser operationschef Anders Jensen fra Østjyllands Brandvæsen.

- Der er ild i et rækkehus i stueetagen. Vi har kontrol over branden nu, og vi er ved at efterslukke derude, siger han.

Branden har ikke nået at sprede sig til lejligheden på første selv, selvom der stod flammer ud af vinduet, da brandvæsnet ankom.

Tidligere var der melding om kraftig røgudvikling fra branden, men det har brandfolkene fået styr på, fortæller operationschefen.

- Vi har fået dæmpet røgen nu, siger operationschef Anders Jensen.

Der var ingen personer til stede i bygningen, da branden udbrød.