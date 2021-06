Botilbud lukker efter massiv kritik

Aarhus Kommune skriver, at 'rekonstruktionen indebærer, at hus 5 gradvist lukker ned over de næste seks måneder. Sideløbende etablerer Sociale Forhold og Beskæftigelse et nyt bosted i samme bygning, der skal godkendes af socialtilsynet'.



Kommunen tilføjer, at de vil stræbe efter, at beboerne mærker mindst muligt til overgangen, og at alle beboere kan blive boende på det nye bosted.

- Vi ser med stor bekymring på de udsagn om mistrivsel, som socialtilsynet har modtaget fra pårørende og medarbejdere på stedet, siger Erik Kaastrup-Hansen, direktør for Sociale Forhold og Beskæftigelse, i en pressemeddelelse.

- På baggrund af dialogen med socialtilsynet er det vores vurdering, at det er nødvendigt med en rekonstruktion, i håb om at tilsynets afgørelse vil gå ud over færrest mulige beboere, siger han.



Massiv kritik

Nyheden om lukningen af Hus 5 kommer, efter vi på TV2 ØSTJYLLAND har afdækket kritisable forhold på Bofællesskabet Elev.