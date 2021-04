Bortvist Hummel-direktør tiltalt efter årelang efterforskning

Det skriver Ekstra Bladet og erhvervsmediet Inside Business.

Søren Schriver bekræfter i en skriftlig kommentar, der er offentliggjort på hans LinkedIn-profil, at der er rejst tiltale mod ham.

Her fortæller han, at han er "overrasket" over, at der er rejst tiltale.

Bortvist fra Hummel

- Jeg har sammen med min advokat drøftet denne sag meget grundigt igennem, og vi har begge mere end svært ved at se, hvor der skulle være sket lovovertrædelser, ligesom det står meget uklart i tiltalen, hvad mit motiv skulle være, skriver Søren Schriver.

Søren Schriver blev bortvist fra det Aarhus-baserede Hummel i februar 2017 efter mere end 20 år ved roret i den danske virksomhed, som produceret sportstøj og -udstyr.

Det skete ved et dramatisk pressemøde, hvor en tydeligt berørt Hummel-ejer Christian Stadil med bævende stemme og bank i bordet meddelte offentligheden, at Schriver var fortid i virksomheden.

Herefter blev Schriver meldt til politiet.

Tiltale handler om blandt andet fødselsdagsreception og ejendomssag

Ifølge anmeldelsen skulle direktøren have forsøgt at få en tyrkisk samarbejdspartner til at betale ham penge uden om Hummel. Den slags kaldes returkommission og er ulovligt.

Det er Østjyllands Politi, der har stået for efterforskningen. Politikredsen har undervejs været tilbageholdende med at løfte sløret for sagens detaljer.

Ifølge Søren Schriver handler tiltalen om kriminelle forhold i forbindelse med en fødselsdagsreception, en ejendomssag i Tyrkiet, og et samarbejde mellem Schriver og Hummels direktør i Tyrkiet.