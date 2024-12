Afvist: Borgmesters hemmelige aftale skal ikke advokatundersøges

Der skal ikke bestilles en ekstern undersøgelse af tidligere Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaards (S) beslutning om at give særligt gode låneforhold til Aarhus Airport.

Det har et flertal i Aarhus byråd onsdag afgjort. Det var Liberal Alliances Henrik Arens, der havde foreslået at bestille en ekstern undersøgelse af den såkaldte rentehenstand, som borgmesteren i samarbejde med sine medarbejdere satte i stand.

Den gav Aarhus Airport mulighed for at ikke betale rente på et lån på 200 millioner kroner, som kommunen i 2019 gav lufthavnen.

Renterne har oversteget 50 millioner kroner, som kommunen altså er gået glip af. Men regningen slutter ikke der.

Byrådet forventes om kort tid at godkende en salgsaftale med en udenlandsk investor, som over en årrække vil komme til at eje en majoritet af aktierne i Aarhus Airport. Den aftale betyder dog også, at lufthavnens gæld på omkring 250 millioner kroner forsvinder - det vil sige både lånet og de ubetalte renter.

Aftalen dog i stand, uden at - som flere byrådspolitikere fortæller det - byrådet blev ordentligt informeret om det.

Vil have styrelse involveret

Men et overvældende flertal har altså onsdag aften afvist, at kommunen skal sætte en ekstern undersøgelse af eksborgmester Jacob Bundsgaards beslutning i gang.

Det skyldes især økonomien og så det, at Kammeradvokaten allerede har vurderet sagen. Dengang blev det vurderet, at det ikke var nødvendigt for den daværende borgmester at involvere byrådet i beslutningen om at give rentehenstand.

Flere byrådsmedlemmer henviste til, at der allerede kører andre undersøgelser i kommunen om eksempelvis den kollapsede havneudvidelse og det nye stadion, hvor budgettet allerede er skredet.

Jesper Kjeldsen (S) sagde dog, at selvom han ikke kunne støtte den tidligere borgmesters beslutning, havde den sikret, at der overhovedet fandtes en lufthavn i dag. Og at det også betød noget for blandt andet byens erhvervsliv.

Mens forslaget altså blev afvist, ønsker flere partier, at Ankestyrelsen ser på sagen og kommer med en vurdering.

TV2 Østjylland har tidligere været i kontakt med tidligere borgmester Jacob Bundsgaard. Han ønsker ikke at stille op til interview, da han mener, det vil være upassende at udtale sig om byrådssager, efter han er trådt af som borgmester.