Borgmester vil have afklaring: Må vi boykotte israelske varer?

Sagen blev sendt i et underudvalg til Økonomiudvalget og undersøgt af borgmesterens afdeling. Konklusionen var, at Aarhus ikke selv må tage en beslutning om at stoppe med at handle med bestemte dele af verden, det ville være i strid med udbudsreglerne.

På onsdagens byrådsmøde bragte SF, Enhedslisten og Radikale Venstre dog sagen op igen. De henviser til et svar fra daværende økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard, der i 2014 fastslog, at kommunerne godt selv kan vælge, at de ikke vil købe varer fra besatte områder på Vestbredden.