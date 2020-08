Borgmester til gymnasieelever: Skru ned for soundboxen og kom tilbage

- Lad os lave en aftale.

Sådan indleder Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard et opslag på Facebook, som er henvendt til de aarhusianske gymnasieelever.

I opslaget skriver borgmesteren blandt andet, at han har fået mange henvendelser fra gymnasieelever, der er frustrerede over at være sendt hjem fra skolebænken.

- Jeg synes også, at både 1 g’erne, som endnu ikke har kunnet møde kammerater og lærere fysisk, bringer et betragteligt offer til fællesskabet. 2. og 3. g-eleverne har allerede i foråret været sendt hjem på hjemmeundervisning i månedsvis og har efterhånden modtaget en betragtelig del af deres samlede undervisning fra distancen. Sagt med andre ord, jeg kan godt forstå frustrationen, skriver borgmesteren.

Det er meget rart, at man føler, man bliver hørt nu, hvilket vi ikke rigtig følte, vi blev før. Peter Hove, elevrådsformand, Egaa Gymnasium.

Han åbner samtidig op for at lave en aftale med gymnasieeleverne. Om den skriver han blandt andet:

- Hvis i holder volumen på soundboksen nede og passer godt på hinanden. Så vil jeg gøre, hvad jeg kan for, at vi i dialogen med de statslige sundhedsmyndigheder, finder en løsning, så i kan møde ind på jeres gymnasium.

Glad for at blive hørt

Peter Hove går i 3.g på Egaa Gymnasium, er formand for elevrådet og bestyrelsesmedlem hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.

Han var positivt stemt efter at have læst borgmesterens håndsrækning lørdag aften.

- Jeg tænker, at det er rart, at man endelig får en eller anden form for svar. Nu har vi prøvet at lave larm den seneste uges tid, og det er dejligt, at det bærer frugt, siger Peter Hove til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er meget rart, at man føler, man bliver hørt nu, hvilket vi ikke rigtig følte, vi blev før.

Elevrådsformanden er med til at arrangere en demonstration på mandag, hvor gymnasieeleverne vil vise deres utilfredshed med at være hjemsendt fra deres uddannelser.

- Den holder vi stadig fast i, for vi synes stadig, det er vigtigt at sætte fokus på, at det er et problem, at gymnasierne er det første, der lukker ned, når vi har højere smittetal.

Peter Hove er som udgangspunkt glad for borgmesterens udmelding. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Freelance/Ritzau Scanpix

Mere skole og mindre fest

Den senest tid har TV2 ØSTJYLLAND beskrevet, at naboer til byens parker er trætte af larmen fra musikanlæg og soundboxes. Senest fredag hvor naboer til Botanisk Have fortalte om deres utilfredshed.

Netop de højtspillende soundboxes nævner Jacob Bundsgaard også i sit opslag lørdag med kommentar om, at gymnasieeleverne skal holde 'volumen nede'.

Gymnasieelev Peter Hove kan godt se, hvorfor borgmesteren kæder de to ting sammen.

- Jeg tror lidt, at det ene ligesom tager det andet med sig. Når vi kommer tilbage til skolen og får nogle faste rammer, så tror jeg ikke, at vi på samme måde er ude på gaden og feste hver aften, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Jacob Bundsgaard skriver, at han har møde i Magistraten på mandag, hvorefter han vil drøfte en genåbning af de aarhusianske gymnasier med de statslige myndigheder.