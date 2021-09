Borgmester kritiseres for forhandlingsmetoder: - Fuldstændig tosset

Alle partier endte dog med at skrive under på aftalen. Alligevel ærgrer Venstre sig ligeledes over den måde, forhandlingerne er skruet sammen på.

- Vi synes ikke, det er den klogeste proces. Det er ikke respektfuldt og demokratisk i orden, men vi må erkende, at han (Jacob Bundsgaard, red.) sidder med serveretten, siger Christian Budde, der er borgmesterkandidat for partiet.

Hvorfor har I så sagt ja til den ramme, hvis I ikke er tilfredse med måden det foregår på?

- Det er vigtigt for mig at vi søger mest mulig indflydelse, selvom prisen selvsagt kan blive for høj. Sidste år stod vi udenfor aftalen som det eneste parti, og det har kæmpestore konsekvenser, så det skal man hele tiden afveje, siger Christian Budde.

Uenigheder internt

”Take-it-or-leave-it-modellen” har også skabt interne stridigheder i Enhedslisten. Her valgte Lone Norlander Smith at skrive under på aftalen mandag aften, hvilket ikke faldt i god jord hos Viggo Jonasen.