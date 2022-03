Borgerforslag om at skrotte afgift på brændstof møder uenighed

- Lige præcis midt i en grøn omstilling, der buldrer derudad, er det ikke den rigtige vej at gå. Det virker lidt kontraproduktivt, når det, vi lige præcis er i gang med, er at udfase fossil energi, siger Kathrine Olldag og tilføjer, at hun godt kan forstå dem, der kun har bilen som transportmiddel og oplever, at det bliver dyrere og dyrere for tiden.

- Jeg har fuld forståelse for, hvad det er for nogle problemer, det her kan give for den enkelte husstand, siger det radikale folketingsmedlem.