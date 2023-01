Bor i Aarhus: Ny Brøndby-træner skal på boligjagt

Et job som cheftræner i en meget eksponeret superligaklub giver i forvejen ikke gunstige betingelser for at være familiemenneske hver eneste dag. For Brøndbys nye cheftræner, Jesper Sørensen, følger der også en anden tidskrævende udfordring med det nye job.

Fodboldtræneren bor nemlig i Aarhus, og hans nye arbejde i Brøndby omtrent tre timers kørsel væk sender ham samtidig på boligjagt, for det er uholdbart at pendle så lang tid hver dag.

- Jeg skal have en eller anden form for bolig herovre, det giver sig selv. Det havde jeg også, sidst jeg var her, siger Jesper Sørensen med henvisning til perioden 2019-2021, hvor han var assistenttræner i Brøndby, men havde folkeregisteradresse i Aarhus.

- Men det kan da godt være, at jeg tillader mig at tage hjem indimellem. Og jeg håber da, at jeg stadig er velkommen derhjemme, tilføjer han muntert.

Seks dages arbejdsuge

Han forlod i sin tid Brøndby for at blive U21-landstræner, men også fordi det gav bedre vilkår for at være sammen med familien.

Nu overvejer familien Sørensen, om teltpælene skal rykkes op og flyttes til hovedstadsområdet.

- Det overvejer vi selvfølgelig. Det er et meget tidskrævende job, og jeg kommer til at have en seksdages arbejdsuge igen, siger Jesper Sørensen, hvis kone er kræftlæge og "fleksibel på arbejdsmarkedet".