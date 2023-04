Bookmaker med forudsigelse: De vinder Kapsejladsen i år

- Vores favorit til at vinde Kapsejladsen er medicin til odds 2.25. Medicin er med 13 sejre dem, som har vundet Det Gyldne Bækken flest gange, og ovenpå sidste års andenplads må de være opsatte på at få revanche, siger Rasmus Breiner, oddssætter hos Bet25.

Men hvor præcist kan man egentligt forudse sådan en omgang kapsejlads blandt studenterforeninger?

Morten Schroeder, SoMe & PR Manager hos Bet25 fortæller, at man ikke er ude at se de forskellige foreninger træne for at få en idé om, hvem der løber med æren.

- Nej, det er egentligt bare, at vi gætter lidt. Selvfølgelig er der noget historik, vi kan gå ud fra. Det er meget dét, vi sætter oddsene ud fra, forklarer han.

I takt med, at der bliver spillet, retter vi til, siger han.

Derfor kan oddsene også godt ændre sig, og det er måske årsagen til, at medicin lige nu er spilfirmaets favorit. Lige nu har 64 procent af deres kunder, som har spillet på Kapsejladsen, nemlig sat pengene på medicin.

Kapsejladsen er en årlig begivenhed ved søerne i Universitetsparken i Aarhus, hvor masser af unge studerende mødes for at feste, mens 12 studenterforeninger kæmper om sejren.

Andre traditioner knytter sig til begivenheden, såsom nøgenløb og striptease. Sidstnævnte er dog i år droppet, hvilket har givet stor debat.