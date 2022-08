Bonnichsen om mulig terrorsag: - Det er uhyre sjældent, at det sker

Motiv og grundlag for sigtelsen er endnu ikke offentligt kendt.

Derfor vides det heller ikke, om terrorsigtelsen skyldes, at gerningsmanden kørte i høj fart gennem Frederiksgade, eller om politiet i deres efterforskning har fundet andre beviser, der ligger til grund for, at politiet vælger, at sigte manden efter terrorparagraffen.

Da den sigtede blev fremstillet i grundlovsforhør 19. juli, skete det bag dobbelt lukkede døre efter anmodning fra anklageren i sagen.

Det betyder, at journalister ikke må være til stede i retslokalet, og derfor har oplysningerne om sagen og sigtelserne været sparsomme.