Bombetrussel ved institution i Aarhus: Afspærringen er nu ophævet

Samtidig er Aarhus Kommune i fuld gang med at få fat i alle forældre, og børnene bliver hentet i et hus et stykke væk fra institutionen.



- Alt foregår stille og roligt. Vi kommer til at være der noget tid endnu for at undersøge nærmere, skriver Østjyllands Politi på Twitter klokken 13.00.

Flere patruljer er ankommet til Bodøvej, og der er afspærret på vejen, mens politiet arbejder.

Politiet kan ikke på nuværende tidspunkt oplyse, hvornår eller hvordan truslen om en bombe indløb. Klokken cirka 14.40 oplyser Østjyllands Politi dog på Twitter, at afspærringen på stedet er ophævet, og at de ingen mistænkelige genstande har fundet.

- Vi efterforsker videre for at finde frem til gerningsmanden bag truslen. Ikke yderligere info herfra, står der i opslaget.