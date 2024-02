Bombarderet: Hjemmeside lagt ned af hackere

Der var ingen fare på færde, da den prorussiske hackergruppe NoName angreb Aarhus Kommunes hjemmeside.

Det slår kommunen fast over for TV2 Østjylland.

- Der er tale om et overbelastningsangreb, hvor man bombarderer hjemmesiden med henvendelser og lægger hjemmesiden ned på den måde, forklarer Lars Petersen, der er pressekonsulent i Aarhus Kommune.

Hjemmesiden nåede at være nede omkring to timer, inden kommunen opdagede det og fik den op at køre igen.

Er du borger i kommunen, skal du dog ikke være nervøs.

- Der er ikke noget datalæk eller risiko for nogen borgeres data, så der har på intet tidspunkt været nogen som helst trussel for datasikkerheden. Der er kun tale om et overbelastningsangreb, siger Lars Petersen.

Der var tale om et såkaldt DDoS-angreb.