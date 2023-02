Bold i blodet: 3 søstre spiller på samme hold

- Det er vildt fedt, at når man elsker at spille volley, at man så får lov at gøre det med dem, man elsker at være sammen med. Så man ikke behøver vælge imellem volley og familie, men det faktisk er sammen, forklarer Emilie Stenholt Krogh, der er den ældste i flokken.

- Det er lidt et familieforetagende hver weekend at være inde i hallen, siger Emilie Stenholt Krogh med et grin.

Hun er selv ved at læse idræt på universitetet, men hun håber, at hendes to søstre vil forfølge volley-drømmen.

- Jeg håber, at de vil til udlandet at spille, for vi har virkelig brug for, at der kommer nogle kvinder ud at spille, så vi en dag virkelig kan få et stærkt landshold.

Du kan se det fulde indslag med de tre volleyball-søstre i toppen af artiklen.