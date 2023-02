Børns Vilkår kommer presset kommune til hjælp

Det går den helt forkerte vej med børn og unges mentale sundhed og trivsel. Og i et forsøg på at gøre noget ved den ærgerlige udvikling, har Aarhus Kommune og Børns Vilkår besluttet at indgå et partnerskab.

Aftalen, der først bliver officielt underskrevet den 28. februar, løber over tre år. Og udover Børns Vilkår, der åbner nyt kontor med flere ansatte og flere frivillige i Aarhus, er fire magistrater i Aarhus med i aftalen. Det er Sundhed og Omsorg, Børn og Unge, Sociale forhold og Beskæftigelse og Kultur og Borgerservice.

Partnerskabsaftale er 'banebrydende' for Børns Vilkår.

- Vi har ikke før prøvet at samarbejde strategisk med en kommune på den måde. Normalt har vi orienteret os mod Christiansborg, men vi håber, det her forsøg kan give gode resultater og inspirere andre til at gøre det samme, siger Signe Juhler, der er afdelingschef i Børns Vilkår i Aarhus til TV2 ØSTJYLLAND.

Fokus på digital dannelse

Det første år vil partnerskabet have fokus på børn og unges digitale liv, hvor nye initiativer og tiltag skal give børn og unge bedre forudsætninger for at drage nytte af de positive muligheder, som følger med digitaliseringen, og som samtidig forebygger ubehagelige og skadelige oplevelser. Det oplyser partnerskabet i en pressemeddelelse.

Ambitionen er blandt andet at sikre, at flere børn, unge og forældre får nem og gratis adgang til anonym og børne- og ungefaglig rådgivning via eksisterende tilbud.

Finansieringen til projekterne kommer fra både Aarhus Kommune og Børns Vilkår. Som et konkret eksempel nævner Signe Juhler, at Børns Vilkår det kommende år skal afholde 80 rettighedsworkshops på i udskolingsklasser på de aarhusianske skoler.

Rabih Azad-Ahmad, rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, glæder sig over partnerskabet.



- Problemet med mistrivsel blandt børn og unge har været stigende i flere år, og under nedlukningen, var vi alle nødt til at mødes digitalt. Derfor står vi nu med et behov for mere digital dannelse og tilbud om sunde, virtuelle fællesskaber til vores børn og unge,” siger Rabih Azad-Ahmad (R), rådmand for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune, i pressemeddelelsen.