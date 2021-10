Børnetallet stiger: Byens skoler under pres

To etagers pavillon

På den yderste del af skolens matrikel blev der til dette skoleår opsat en pavillon i to etager, som nu huser to af skolens fjerdeklasser. Det er den seneste løsning på problemet, men skolen er ved at løbe tør for plads til at placere nye elever.

- Vi kan tage en enkelt klasse mere næste år, hvis det ender sådan, men så er det slut, siger Anders Munthe, der er skoleleder på Engdalskolen.

Allerhelst så skolelederen, at der stod 5-8 nye klasselokaler klar indenfor en times tid.

Har I elever til det, når der jo ikke er de maksimale 28 elever i hver klasse?

- Ja, det vil jeg mene, vi har. Vi har nogle klasselokaler, der er så små, at det ville være fint at lave dem om til fleksible lokaler eller grupperum, siger han.

Kommunens forvaltning har flere gange gjort politikerne opmærksom på skolens kapacitetsproblemer. Et af de store problemer er dog, at skolen ikke har flere udearealer at bygge på, hvis eleverne også skal have steder at lege og spille bold.

Så medmindre kommunen køber en af nabogrundene, er man tvunget til at bygge opad i flere etager.