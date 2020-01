Børnehus mistede sin hjertestarter – nu er der godt nyt

Hjertestarteren hang, indtil den blev stjålet i begyndelsen af januar, i et skab på Børnehuset Lysets facade. Foto: Privat

Det har vakt vrede og harme i Facebook-gruppen '8520 Lystrup', at det lokale børnehus Lyset for nylig mistede sin hjertestarter, der hang tilgængelig for alle på husfacaden. Heldigvis er den nu tilbage.

Det fortæller pædagogisk leder, Britta Krüger Bodholt, der har fået hjertestarteren tilbage af en lokal borger, der lod mærke til den smidt i sin have.

- Det er dejligt, at den er tilbage. Jeg delte et opslag i vores lokale Facebookgruppe, hvor jeg fortalte om tyveriet, og jeg tror, at det har været medvirkende til, den nu er tilbage, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

I opslaget opfordrede hun tyvene til at fortryde deres handling og levere hjertestarteren tilbage. I stedet blev den så altså smidt i en have, men er nu tilbage.

Hjertestarteren hænger normalt på børnehusets facade. Foto: Privat

Ved ikke, om den virker

Om den så kommer op lige med det samme på husfacaden, er Britta Krüger Bodholt usikker på. Men hun håber det.

- Jeg er ved at undersøge forskellige ting med vores forsikringsselskab, og så skal det tjekkes, om hjertestarteren fortsat virker, siger lederen.

Det var et lokalt firma, der i sin tid sponsorerede hjertestarteren til børnehuset. En investering som stedet ikke selv ville have haft mulighed for at lave.

- Vi har jo kun raske børn og forældre, så vi har ligesom ikke behovet. Men vi vil gerne hjælpe lokalsamfundet, siger Britta Krüger Bodholt og fortsætter:

- Så derfor er det ekstra ærgerligt, når den bliver stjålet.

Hun var langt fra alene om at være ærgerlig og forarget over tyveriet. Det fremgår af den lokale Facebook-gruppe.

Er måske for synlig

Her har omkring 100 personer meldt ind, at de enten var vrede eller kede af opslaget, og nogen kommenterer også på de formodede gerningsmænd.

- Jeg håber inderligt, at den ikke bare er blevet taget for sjov, skriver en bruger blandt andet i 'Lystrup 8520'.

Det er vigtigt, at folk kan finde den hurtigt, hvis de skal bruge den. Og det mener jeg stadig. Britta Krüger Bodholt, pædagogisk leder, Børnehuset Lyset

Nu er der så godt nyt til de lokale, der formentlig får endnu et sted at hente et apparat, der kan redde liv.

Britta Krüger Bodholt drømmer om, at hjertestarteren kommer tilbage i skabet hurtigst muligt, om end hun er bekymret for, om den er for synlig.

- Allerede da vi satte den op, var vi opmærksom på, hvor synlig den skulle være placeret. Men det er vigtigt, at folk kan finde den hurtigt, hvis de skal bruge den. Og det mener jeg stadig, siger hun.

Hvis du ved, hvem der stjal hjertestarteren, kan du kontakte Østjyllands Politi på tlf. 114.