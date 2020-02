Børnefamilier stortrives i østjyske attraktioner i ferien

Vinterferien er godt i gang. Og mens nogle østjyder har pakket det varme tøj og er kørt sydpå for at stå på ski, bruger andre - særligt børnefamilierne - ugen på at prøve at hav af forskellige aktiviteter og tilbud herhjemme.

Vi får det sjovt, for det kan næsten kun gå galt herude på isen. Hanne Wagener, Galten

Og selvom destinationen hedder Silkeborg frem for populære skisportssteder i Frankrig elelr Østrig, så kan man altså stadig få fornøjelsen af kuldegrader og sus i bentøjet.

Læs også Her kan du underholde børnene i vinterferien

Silkeborg Curlingklub byder nemlig indenfor på en friskprepareret skøjtebane for at afprøve curlingsporten.

Nogle af dem, der onsdag aften var afsted til curling, var familien Wagener fra Galten. Og selvom mor Hanne Wagener havde tvunget sin søn med på glatis, var det alligevel ikke helt dumt at prøve:

- Det er fint, det er sjovt nok indtil videre, siger Oliver Wagener.

01:35 VIDEO: Se alle de glade og eventyrlystne børn, når de får underholdning for alle pengene i de østjyske attraktioner. Luk video

- Jeg var inde og se den her begivenhed og synes, det lød helt vildt sjovt, for det har vi aldrig prøvet før, så jeg tænkte, at det var vi nødt til at prøve, siger mor Hanne Wagener.

Læs også I vinterferien kan du få billige gourmetoplevelser

Og netop det at prøve noget nyt, giver ifølge hende et friskt pust til familiens hverdag:

- Vi får det sjovt, for det kan næsten kun gå galt herude på isen. Så vi prøver noget nyt og får det sjovt sammen og en god oplevelse, siger Hanne Wagener.

Der er både varme og eksotiske dyr i Randers Regnskov.

Udover Silkeborg Curlingklub er også andre østjyske attraktioner godt besøgt af familier i efterårsferien. Blandt andet Randers Regnskov, hvor familien Hougaard Simonsen i dag var på ekskursion.

- Det bliver for kedeligt bare at sidde derhjemme, når det er regnvejr i Danmark, så der er ikke så meget, man kan lave, siger Søs Hougaard Simonsen fra Hadsten.

Når man er derhjemme, er man ikke sammen med nogen, fordi man får det meste bare ligger og ser tv. Magnus Tidemann, Helsingør

Samme tankegang har også flere af de andre familier i den eksotiske, østjyske regnskov.

- Når man arbejder i hverdagen, så skal der være tid til hygge og sjov, når det er ferie, siger Dorte Schmidt Mortensen fra Tarm til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Forskud på vinterferien: - Sjovt at prøve før de andre

Også i trampolinverdenen Rush i Aarhus har de vældigt travlt. I alt 180 børn hoppede i dag lystist rundt i de farverige kulisser.

- Det er på mange måder fedt, fordi man har det sjovt, men man er også aktiv og får dyrket noget motion. Når man er derhjemme, er man ikke sammen med nogen, fordi man får det meste bare ligger og ser tv, siger Magnus Tidemann fra Helsingør.

Udover trampoliner, skøjtebaner og eksotiske omgivelser har Østjylland også mange andre spændende oplevelser i vinterferien. TV2 ØSTJYLLAND har samlet en oversigt her.