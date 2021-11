Børneboom i Aarhus: Der mangler 1.000 personer som Mads og Charlotte

0 ansøgere

At det allerede nu kan være svært at finde uddannet personale, kender de alt for godt hos Skjoldhøj Dagtilbud. Særligt har mulighederne for at finde nye medarbejdere ændret sig i løbet af det seneste år.

- For et år siden havde vi otte-12 ansøgere til en stilling, men nu er vi nede på seks-otte stykker. Det gør, at vi kan have svært ved at finde de fire-fem kandidater, vi gerne vil have til en samtale, siger Johnny Krämer Christensen, der er leder af Skjoldhøj Dagtilbud.