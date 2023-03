Børn venter længe på hjælp: Der er brug for flere som Emil

Børns Vilkår rykkede til Aarhus i 2019 og har siden fået over 100 frivillige.

Og nu er pladsen blevet for trang, hvilket har fået organisationen til at udvide med nye lokaler på Carl Blochs Gade i Aarhus, der nu er taget i brug.

Børns Vilkår håber, at de kan fordoble antallet af frivillige, og det er derfor, at det nu er blevet nødvendigt med nye rammer.

En af dem, der allerede er frivillig i Børns Vilkår, er Emil Gellert Østergaard, der hjælper til ved Børnetelefonen, hvor børn kan ringe eller skrive ind for at få hjælp og rådgivning.

- Det giver en følelse af, at man er med til noget større. Man er med til noget, som faktisk giver mening. Der er så mange børn, der har brug for samtaler og chat. Det er bare det her med at få noget opmærksomhed fra en anonym. Så det giver virkelig meget, fortæller han.