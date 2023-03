Børn frygter for deres kaniner: - Min datter er knust

Mange kender følelsen af at miste et kæledyr. Den følelse kæmper børnene på legepladsen Skolemarken i Aarhus med lige nu. Det skyldes, at Skolemarken på Frederiksbjerg fra sommerferien skal være en ubemandet legeplads, hvis det står til Aarhus Kommune. Tirsdag præsenterede rådmand for Børn og Unge Thomas Medom (SF) et spareforslag, der indebærer, at bemandingen på legepladsen fjernes, da det vil give en besparelse på en halv million kroner.

quote Min datter er knust, og jeg har ikke sovet i nat. Da vi fik det at vide, gik alle børnene og græd Dorte Gotfredsen

Forslaget er en udløber af, at kommunen sidste år besluttede at spare bemandingen på 5 ud af 17 legepladser væk.

Dyrene bliver lige nu passet af børnene i samarbejde med en ansat pædagog, og det er den stilling, der tænkes nedlagt.

- Min datter er knust, og jeg har ikke sovet i nat. Da vi fik det at vide, gik alle børnene og græd, siger Dorte Gotfredsen.

Hun er mor til tiårige Karla, der er med til at passe kaniner på Skolemarken. Sammen med de andre berørte børn har hun startet en underskriftindsamling i håb om at få politikerne til at droppe forslaget, fortæller Dorte Gotfredsen.

På den indtil videre bemandede legeplads Skolemarken bor der 23 kaniner, gederne Palle og Tilde og mange undulater. Foto: Privatfoto

To geder og 23 kaniner På legepladsen Skolemarken bor der i øjeblikket to geder, Palle og Tilde, flere undulater og 23 kaniner. Børnene deles om kaninerne og passer dem sammen to-og-to. Forældrene har fodervagter i weekenderne, men uden legepladsens tilknyttede pædagog, er det svært for Dorte Gotfredsen at se, hvordan dyrene kan blive boende.

Børnene på legepladsen Skolemarken passer dyrene i samarbejde med deres forældre og den ene pædagog, der er ansat. Foto: Privatfoto

- Vi ved ikke, hvad der skal ske med dyrene. Jeg håber sådan, beslutningen kan blive omstødt, og vi kan få politikerne til at ændre mening, siger Dorte Gotfredsen.

Datteren Karla besøger sin kanin og de andre dyr alle ugens dage fra klokken to til klokken fem, men hun og de andre børn møder måske snart ind til en legeplads uden dyr. Kan træde i kraft inden sommerferien TV2 Østjylland har også været i kontakt med fritidscenterlederen ved Frederiksbjerg-Læssøesgade, Frank Daugaard Krogsdal. Han ved ikke, hvad det kommer til at betyde for dyrene, at legepladsen nu skal være ubemandet. - Om det bliver helt uden dyr, med nogle eller få dyr, det ved jeg ikke, men vi regner med, det træder i kraft inden sommerferien, fortæller han.

På den bemandede legeplads Skolemarken er der ansat en pædagog. Kommunen sparer den pædagog væk for at sparer 500.000 kroner årligt. Foto: Privatfoto