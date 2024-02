Bølge af indbrud i weekenden - 23 i samme område

Weekenden har været en hård omgang for cafeer og restauranter i det centrale Aarhus.

Østjyllands Politi har modtaget 24 anmeldelser om indbrud i erhverv. 23 af indbruddene blev begået i det centrale Aarhus, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Politiet oplyser, at tyvene er gået efter kontanter og genstande, der har været lettilgængelige. Ifølge politiet har tyvene knust ruder og har dermed fået adgang.

Weekendens indbrudsbølge får igen politiet til at dele en opfordring til butiksejere om at fjerne synlige værdigenstande efter lukketid. Samtidig opfordrer de til, at man sørger for, at det er svært at åbne døren, selvom man har knust hul i en rude.

'Østjyllands Politi vil de kommende dage og nætter have et fornyet skærpet fokus på de mange indbrud i det centrale Aarhus i form af en mere synlig tilstedeværelse og en målrettet indsats mod indbrudstyvene i de mørke nattetimer,' skriver politiet i sin døgnrapport mandag.