Bøderegn: Alt for mange bilister "glemte" fuldt stop

Ved krydset Skovgårdsvej og Gammel Horsensvej i Tranbjerg er der fuldt stop. For nylig kontaktede en bekymret borger Østjyllands Politi med henvendelse om netop det sted.

Mandag eftermiddag var politiet til stede ved krydset for at holde øje med, om trafikanterne ved, hvad "fuldt stop" betyder. Det fremgår af politiets døgnrapport.

Konklusionen var, at der er alt for mange, som ikke har styr på fuld stop.

På en time og 40 minutter - mellem klokken 16 og 17.40 - blev 52 personer sigtet for at køre frem for fuldt stop. Det koster en bøde på 2000 kroner og et klip i kørekortet.