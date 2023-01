Bøde til Starbucks for uhygiejniske forhold

Der har ikke været styr på de hygiejniske forhold på Starbucks-cafeen på Store Torv i hjertet af Aarhus.

Det konkluderer Fødevarestyrelsen i en kontrolrapport efter et besøg den 6. januar 2023.

Her fik Starbucks den dårligst mulige bedømmelse i kategorien håndtering af fødevarer, hvilket har udløst en sur smiley.

Dertil kommer en bøde på 10.000 kroner.

Årsagen er, at der ifølge Fødevarestyrelsen ikke var ordentlig mulighed for, at medarbejderne kan vaske hænder. Det kræver en hygiejnisk vask med rindende koldt og varmt vand samt papir og sæbe.

Ansatte kunne ikke svare

I cafeens forområde var der ifølge Fødevarestyrelse to håndvaske. Den ene var dog spærret med et skilt og noget emballage, og der var ikke papir til at tørre hænderne ved vasken.

Ved den anden vask var der hverken papir eller sæbe, og en tilkoblet vandslange lå nede i vasken. I vasken i cafeens baglokale lå der ifølge Fødevarestyrelsen både opvask og produktrester.

Da Fødevarestyrelsens tilsynsførende under besøget spurgte de ansatte, hvor de selv vaskede hænder, kunne de angiveligt ikke svare.

Ifølge kontrolrapporten havde virksomheden ikke nogen kommentarer til de kritikpunkter, der rejstes.

Det var det andet besøg på Starbucks-cafeen på Store Torv i Aarhus på mindre end en måned.

Efter en kontrol den 12. december 2022 fik cafeen en neutral smiley, efter man havde konstateret, at der netop ikke var tilstrækkelige forhold til at vaske hænder.

Det blev indskærpet, at der skulle være nok vaske og de rette forhold, men dette er tilsyneladende ikke blevet efterlevet.