Bo reklamerede med snerydder-ATV: To dage efter var den sjålet

Han erkender, at han kan have været med til at lede tyven i hans retning ved at lave opslag på de sociale medier med reklame for hans virksomhed.

- Det er klart, at man løber en risiko, siger han.

Hvis han ikke får sin ATV tilbage inden, der falder sne igen, må han kontakte sine kunder og aflyse deres aftale eller finde et alternativ.