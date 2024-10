Øv-oplevelse på en god dag: Bo mistede sine elskede nummerplader

I en sejrsrus går Bo Mørup ud til sin bil, efter at AGF har vundet over Brøndby på hjemmebane i Aarhus.

Den seneste tid har der været en del optøjer mellem fodboldklubber. Derfor er det måske oplagt at tænke, at det er én af rivalerne, der har været på spil. Men Bo Mørup mistænker, at gerningsmanden skal findes i hans egen lejr.

For Bo Mørup er de unikke AGF-nummerplader hans måde at vise sin stolthed over at være fan af det, han kalder "Danmarks bedste klub".

Det, at være fodboldfan er for mange en stor del af deres personlighed. De elsker deres klub, køber trøjer og får tatoveringer, der siger noget om klubben.

- Jeg tror, det er en yngre AGF-fan, som har tænkt, at de her plader kunne se fede ud hjemme på væggen. Hvis jeg havde været 18-20 år, kunne jeg da ikke love, at jeg ikke havde gjort noget lignende. Men det er sgu noget bøvl for mig, siger Bo Mørup fra Hammel til TV2 Østjylland.

- Tag en selfie, men lad pladerne være

Fodboldentusiasten vil ikke acceptere, at han ikke kan få lov til at have sine plader for sig selv, så derfor er der et nyt sæt på vej.

Han regner dog ikke med, at forsikringen dækker de 1180 kroner, det koster at udskifte pladerne, men det er faktisk heller ikke det, Bo Mørup er mest frustreret over.

- Den største irritation er den tid, det tager mig at få styr på det hele. Først fem timer i telefon med Motorstyrelsen, og så skal jeg vente fire uger på, at jeg kan få de nye plader, for jeg må jo ikke køre i bilen uden, siger han.