Blotter overraskede to kvinder i baggård

Blotteri.

Det var langt fra, hvad to kvinder på henholdsvis 30 og 64 år havde forestillet sig dagen skulle indeholde, da de tog plads i en baggård i Aarhus.

Her satte de sig for at tale, men blev pludselig afbrudt af en 38-årig mand, der fra sin altan blottede sit lem.

Det skriver Østjyllands Politi i onsdagens døgnrapport.