Blod på toilettet og sprøjter i haven - kirke sætter ind mod misbrugere

Medarbejdere har også følt sig truet, når der er blevet banket på døren udenfor åbningstiderne, og de ikke har låst op, fortæller hun.

- Først og fremmest har jeg jo enormt ondt af dem. Vi kan ikke forhindre, at de sidder i haven, når der ikke er nogen, men hvis de ikke rydder op efter sig - her kommer jo både børn og konfirmander, så vi kan ikke have det. Og vi kan ikke have, vores personale bliver truet, siger menighedsrådsformanden.

- Man må gerne drikke en øl i kirkehaven, men vi vil ikke have hårde stoffer, siger Karen Haugstrup.