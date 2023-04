Blod, hjerte og lunger på bordet: Se dissekeret grævling

- Det er det sanselige, vi gerne vil have frem. Det er det eneste, børnene taler om. De taler om dengang, de selv fik lov at holde grævlingens hjerne, og hvor tung den egentlig er.

Onsdag sprættede Jens Thorving Andersen en grævling op, og børnefamilierne var mødt talstærkt op for at se på.

Det var egentlig planen, at der skulle dissekeres et dådyr, men en af gæsterne kom med en trafikdræbt grævling, så Jens Thorving Andersen sadlede hurtigt om og dissekerede grævlingen.

For Jens Thorving Andersen er formålet med at dissekere dyrene, at vi selv skal forstå, hvad der holder os i live.



- Vi er selv levende pattedyr med hjerte, lunger og tarme, som holder os i live, men det er først når man kommer herind og ser os åbne et dyr op, at det går op for en, at vi faktisk ikke er så forskellige fra en grævling.

Museet har dissekeret dyr for publikum tirsdag og onsdag i påskeferien.