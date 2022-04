Blev fældet i januar: Nu kommer 200 træer igen

Siden januar har midterrabatten langs Ringgaden i Aarhus været en smule bar. Her blev 82 poppeltræer nemlig fældet, da de smed grene, og der var risiko for, at de kunne vælte.

Men nu er der igen træer at se. Aarhus Kommune har plantet de første af i alt 200 træer på strækningen mellem Silkeborgvej og Langelandsgade.