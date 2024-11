Blev afsløret i at drive moske – nu har kommune taget "drastisk" beslutning

En indsamlingsekspert vurderede over for TV 2, at folkene bag moskeen på den måde bryder indsamlingsreglerne.

I juli kunne TV 2 først fortælle , at folkene bag moskeen samler penge ind til moskeen via en tilladelse givet til en forening, der kalder sig Kvindelig Kultur Forening.

Aarhus Kommune har torsdag sendt foreningen bag moskeen et påbud om at stoppe sine aktiviteter.

Det får nu konsekvenser for folkene bag Al-Furqan-moskeen i Aarhus, at de driver en moske uden den nødvendige tilladelse.

Abu Bilal er tidligere blandt andet blevet afsløret i at undervise kvinder i Grimhøjmoskeen i Aarhus om islamiske regler for utroskab – regler, der inkluderede blandt andet pisk og stening. Han fortalte dog også kvinderne, at sådanne straffe ikke udføres i Danmark.

Moskeen har åbent dagligt, og det er muligt for brugerne at komme til de fem daglige bønner. Ifølge rapporten kommer 15 til 20 brugere til de daglige bønner, og omkring 80 til 90 brugere kommer til fredagsbønnen i moskeen.

Aarhus Universitet udgav i 2023 en kortlægning af de aarhusianske moskeer. Her fremgår det, at moskeen styres af en gruppe unge mellem 19 og 24 år, og at den kendte og kontroversielle imam Abu Bilal er moskeens imam. Det fremgår også af flere opslag på de sociale medier, at Abu Bilal har fungeret som imam i moskeen.

Derudover kunne TV 2 i juli fortælle, at der slet ikke var tilladelse til at drive moske på adressen, men at der kun er tilladelse til at drive grillbar.

Det fik Aarhus Kommune til at kalde de religiøse aktiviteter for ulovlige, og i oktober varslede kommunen, at den ville lukke moskeen.

Nu har kommunen så truffet en endelig beslutning om, at sætte en stopper for aktiviteterne i moskeen.

- Lovliggørelse skal ske ved, at I ophører med at anvende erhvervslejlighederne som forenings-/forsamlingslokaler, skriver kommunen i et brev til folkene bag moskeen.

Første brug af ny lov

Det har tidligere vakt opsigt, at Aarhus Kommune planlagde at forbyde de religiøse aktiviteter på adressen.

Aarhus Kommune har oplyst, at man teknisk set godt kunne give moskeen den tilladelse, som den mangler.

Men det skal folkene bag moskeen ikke regne med at få.

En lovændring, der trådte i kraft ved årsskiftet, giver nemlig kommuner mulighed for at forbyde anvendelse af bygninger til religiøse formål.

Og hvis foreningen bag moskeen søger en byggetilladelse, vil Aarhus Kommune bruge den nye lov til at afvise en ansøgning.

- Aarhus Kommune ønsker ikke umiddelbart, at der opføres og/eller indrettes flere bygninger til brug for forenings- og forsamlingsaktiviteter i og omkring området ved Langkærvej i Tilst. Såfremt ejeren indsender ansøgning om byggetilladelse til den ændrede anvendelse til forenings-/forsamlingslokale, må det forventes, at Aarhus Kommune vil varsle forbud, skriver kommunen i afgørelsen.

Aarhus Kommune har tidligere i et svar oplyst, at man blandt andet ikke ønsker at give grønt lys til en moske på grund af stigende sociale udfordringer i Aarhus-bydelen Tilst.

- Jeg forstår godt, at man synes, det er drastisk. Men det er et udtryk for, at vi gerne vil have styr på, hvad der foregår rundt omkring i byen. For vi er en by, hvor der er områder, hvor vi oplever en tendens til parallelsamfund, lød det i oktober fra Nicolaj Bang (K), rådmand for teknik og miljø i Aarhus Kommune.

Det er ifølge kommunen selv og islam-ekspert Lene Kühle første gang, at en kommune melder sig klar til at benytte sig af den nye lov.

- Det er et udtryk for en ny og drastisk kurs, at kommuner har fået redskaberne til at forbyde religiøse aktiviteter på specifikke adresser. Og det er opsigtsvækkende, at en kommune nu vælger at benytte sig af det, lød det fra Lene Kühle, religionssociolog og islam-ekspert ved Aarhus Universitet, da kommunen i oktober varslede, at den ville bruge den nye lovgivning.

Nægter at være moske

Det er ikke uden modstand, at Aarhus Kommune nu forsøger at lukke ned for de religiøse aktiviteter.

Folkene bag moskeen har forsøgt at overbevise kommunen om, at der slet ikke drives moske på adressen. Det viser mails fra folkene bag moskeen til kommunen, som TV 2 har fået aktindsigt i.

På sociale medier er der ellers opslag, hvor der indkaldes til fredagsbøn på adressen. Her fremgår det også, at moskeen drives af en gruppe, der hedder Al-Furqan Dawah Center, som på flere opslag omtaler stedet som ”masjid”, som er det arabiske ord for moske.