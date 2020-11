Blæste overfor rødt: 61 sigtelser på få timer

Betjentene fik standset bilen. Bag rattet sad en 26-årig mand, der kørte bil, selvom han ikke havde noget kørekort. Han var til gengæld påvirket af narko og kunne derfor tage hjem med tre sigtelser.

Én for at køre over for rødt lys, én for at køre uden kørekort og én for at køre med narko i blodet.

Politiet er nedslået

Det er langt fra første gang, politiet holder et ekstra øje med trafikanterne i den vestlige del af Aarhus.

I begyndelsen af oktober var politiet til stede fire dage i streg, hvor de uddelte 319 sigtelser i Brabrand og Herredsvang. Ved den lejlighed udtalte politikommissær Amrik Chadha fra færdselsafdelingen i Østjyllands Politi:

- Det er direkte nedslående, at vi over kun fire dage kan skrive så mange sager. Vi ved, at der er problemer med færdselskulturen i området, og det er derfor, vi prioriterede en større indsats derude. Men det er stærkt bekymrende, at så mange bilister blæser på færdselsreglerne til fare for andre trafikanter, sagde Amrik Chadha.