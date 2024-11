Bilentusiaster kørte Østjylland rundt: Det endte med 51 sigtelser

Først Søften, så Stilling, sidenhen Låsby for til sidst at søge mod Aarhus C.

Den firkant kørte en lang række for politiet velkendte bilentusiaster fredag aften, med det mål at få etableret et ulovligt gaderæs.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Aftenen endte i Aarhus, hvor gruppen af bilister blev taget imod af betjente fra færdselssektionen. Her fik betjente uddelt 51 sigtelser.

Af de 51 sigtelser fremhæver politiet i døgnrapporten en 24-årig mandlig bilist, som ved gruppens ankomst til Aarhus svingede til højre med så høj fart, at han nær havde påkørt en fodgænger, der måtte løbe over fodgængerfeltet for ikke at blive ramt.