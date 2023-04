Billetkontrollører måtte tilbageholde aggressiv 76-årig

Østjyllands Politi måtte to gange tirsdag rykke ud til episoder i busser, hvor passagerer var blevet vrede. Og det på trods af, at de manglede billet. Det skriver politiet i sin døgnrapport.

Klokken 12.02 var den gal på Vesterbro Torv i Aarhus, hvor et par kontrollører måtte tilbageholde en 76-årig mand, som ikke havde en gyldig billet, men til gengæld var aggressiv over for kontrollørerne.

Manden var ikke tilfreds med at blive tildelt en kontrolafgift, og da han blev tilbageholdt, både skubbede og sparkede han én af kontrollørerne over benet, har de to forklaret over for politiet.

Han blev sigtet for vold mod en person i offentlig tjeneste.

Skabte uro og nægtede at oplyse navn

Nogle timer senere var det en 17-årig mand, som skabte uro i en bus på Dr. Margrethes Vej i det nordlige Aarhus.

Han havde heller ikke billet, og han nægtede at oplyse, hvem han var, da kontrollørerne ville give ham kontrolafgiften.

Det mildnede ham ikke, at der kom betjente til stedet, så de fik nogle mindre pæne ord med på vejen. Heller ikke til dem ville han fortælle, hvem han var.

Derfor blev han anholdt og taget med på politistationen. Sigtelsen lød på fornærmelig tiltale mod polititjenestemand og for at nægte at oplyse sit navn til politiet.

Han valgte dog til sidst at oplyse, hvem han var, hvorefter han blev løsladt. Hans forældre blev efterfølgende underrettet om episoden.