Bilister punkterede på stribe i kæmpe vejhul

Laura Høgh Bjørnholdt er ikke imponeret over, at så mange røg i vejhullet.



- Det er bare så unødvendigt. Man kunne jo have holdt sin vedligeholdelsespligt. Når kommunen udliciterer, må de sørge for, at det bliver gjort ordentligt, siger Laura Høgh Bjørnholdt, der mener, det ikke var til at undgå hullet.

- Hullet er så langt inde i vejbanen, at man skal over i den anden side for at komme udenom, og jeg kunne først se hullet, da jeg var for tæt på, og det var for sent, siger hun om morgenkøreturen, hvor det i øvrigt både var mørkt og glat, bemærker hun.

Asfaltfirma vedligeholder

Laura Høgh Bjørnholdts bil er dagen derpå fortsat på værksted, hvor de undersøger, hvor galt det er gået. Tirsdag middag har hun fået besked om, at dæk og fælg er ødelagt. Onsdag skal værkstedet måle, om styretøjet har taget skade.

Hun har allerede anmodet om erstatning, og den besked er gået videre fra Aarhus Kommune til Arkil Asfalt. Asfaltfirmaet har nemlig kontrakt på vedligeholdelsen af Hovvejen og i alt cirka 500 kilometer af vejene i Aarhus Kommune.