Bilist torpederede hegn ved børnehave og forsvandt

- En patrulje opdager det klokken 21. Der er ingen personer i bilen, og ud over hegnet er der ikke sket nogle skader, oplyser kommunikationsmedarbejder Jakob Christiansen, Østjyllands Politi.

Hvad der præcis er sket, ved politiet endnu ikke.

- Vi skal have fundet ud af, hvem der har kørt bilen. Vi har sikret spor ved bilen og prøver at finde frem til et hændelsesforløb, siger han.