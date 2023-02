Bilist stak af fra fejemaskine-uheld

Tidligt onsdag morgen blev et uheld i krydset Busgaden/Hans Hartvig Seedorf Stræde og Østergade i det centrale Aarhus anmeldt.

Her blev en lille fejemaskine ramt af en bil, der ifølge vidner kørte over krydset for rødt.

Bilisten kørte fra stedet uden at give sig til kende, oplyser Østjyllands Politi.

Den 56-årige mandlige fører blev slynget ud af fejemaskinen, men kom ikke umiddelbart alvorligt til skade.

Ulykken skete klokken klokken 06.56 onsdag morgen.

Østjyllands Politi er nu ved at undersøge sagen nærmere for at finde frem til, hvem føreren af bilen var.

Har du oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på telefonnummer 114.