Bilist fulgte efter 16-årig pige

Onsdag kl. 14.30 fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en kvinde, der fortalte, at hendes datter havde haft en ubehagelig oplevelse i Hasselager tæt på Aarhus.

En bil kørte op på siden af den 16-årige pige, da hun omkring kl. 13.45 gik på Kolt Skovvej ved vandværket. Ifølge pigens forklaring rullede manden, der kørte bilen, vinduet ned og henvendte sig til hende. Han spurgte på engelsk, hvor gammel hun var, og hvor hun boede.

Manden fortsatte med at køre ved siden af hende og bad hende efter sigende om at sætte sig ind i bilen, så han kunne køre hende hjem. Pigen løb til sidst væk gennem et stisystem og ringede til sin mor, der kontaktede politiet.

Det oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten.