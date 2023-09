Bilist fik flere brud efter påkørsel af bus

Tirsdag klokken 23.34 skete der et færdselsuheld på Paludan Müllers Vej i Aarhus.

En 32-årig kvindelig bilist påkørte af uvisse årsager en bybus, der holdt stille og var ved at sætte passagerer af ved et stoppested nær Hasle Ringvej.

Det var et vidne, der ringede efter hjælp.

Kvinden blev kørt til skadestuen med flere brud i kroppen, men hun har ikke været i kritisk tilstand, oplyser Østjyllands Politi.

- Vi har ikke haft mulighed for at afhøre hende endnu, og derfor er det uklart, hvad der præcist skete. Vi skal have hende afhørt, når der er mulighed for det, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi.