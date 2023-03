Bilist brager ind i træ

Det var muligvis et ildebefindende, der førte til, at en bilist mandag klokken 11.21 kørte af vejen på Silkeborgvej i Brabrand og fortsatte ind i et træ.

Det fortæller operationschef Karsten Pedersen, Østjyllands Brandvæsen.

- Det er en kassevogn, der er kørt af vejen, og vi har hjulpet føreren ud af bilen, siger operationschefen.