Bilist amok i lyskryds

En bilist gik tirsdag eftermiddag amok efter en batalje i trafikken.

Den 32-årige mandlige bilist flettede 16.45 ind på Århusvej i Randers, da han blev voldsomt irriteret på en anden bilist i forbindelse med en sammenfletning.

Den 32-årige mente ikke, at den anden bilist gav ham nok plads, og da bilerne holdt for rødt lys kort efter, steg han ud af bilen og konfronterede den anden bilist, en 31-årig mand.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Først sparkede han et sidespejl af, inden han hev døren op og forsøgte at hive den 31-årige fører ud af bilen.

Da en patrulje kort efter ankom til stedet, stod de to mænd udenfor bilerne og skændtes videre.

Den 32-årige erkendte, at han var blevet så sur, at han havde sparket sidespejlet af, og han blev derfor sigtet for hærværk.