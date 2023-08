Bilfri søndag: Flere områder spærres for trafik

Det drejer sig om blandt andet Mejlgade, Ingerslevs Plads og Sankt Johannes Allé. Alle otte steder bliver lukket efter ansøgning fra folk i området, der ønsker at lave et arrangement.

Aarhus Kommune har givet lov til at syv gader og en plads på søndag i forskellige tidsrum vil være lukket land for biler, så asfalten er fri til aktiviteter som loppemarkeder, koncerter og fælles kagespisning.

Sankt Johannes Allé, Aarhus C. Naboarrangementet med kaffe, akustisk musik og dialog om planerne for det grønne hjørne mellem Trøjborgvej og Larsen-Ledets Gade.

Ingerslevs Plads, Aarhus C. Markedsplads med tøjsalg og legeområder for børn arrangeret af Nabo Kiosk.

Holbergsgade, Aarhus C. Vejfest for nærmiljøet arrangeret af gadeforeningen Wilsters Venner.

- Det var ikke det her, jeg havde i tankerne, da jeg stillede forslaget. Jeg ser det mest som et lille pilotprojekt, der giver os et praj om, hvad man kan bruge byen til, siger Thure Hastrup.

Alligevel er han ærgerlig over, at den bilfri zone kun omfatter de syv veje og Ingerslevs Plads. Han kalder det for uambitiøst og noget, der burde have været mere gennemarbejdet, hvis det virkelig skal have en effekt.

Thure Hastrup glæder sig over, at opbakningen var stor, og han ser da også frem til en søndag med blot en anelse mindre Co2-udledning, og hvor man kan se, hvad byen faktisk kan bruges til, når bilerne er væk.

Politikeren har stillet forslaget igen til drøftelse ved det kommende budgetforlig i september, og han lægger blandt andet op til to frem for kun én bilfri søndag i årene 2024 til 2026.

- Når man gør det ved samtlige løb som Royal Run og Aarhus City Halvmaraton, er det da lidt underligt i min optik, at man ikke gør det her. Det er en amputeret version af "bilfri søndag". Derfor vil jeg arbejde for en mere vidtgående gentagelse i 2024 , så det kommer endnu flere til gavn, siger Thure Hastrup.

Større lukning ville koste millioner

Hos Teknik og Miljø siger områdechef Trine Buus Karlsen, at man faktisk har undersøgt muligheden for at lukke hele midtbyen for biler, men økonomien blev afgørende.

- Det koster penge at lukke en by ned med fysiske afspærringer på indfaldsvejene og folk, der skal stå og forklare bilister, at en vej er lukket, ligesom dem med et ærinde skal lukkes ind og ud. Vi har regnet på det, og beløbet ender på cirka to millioner kroner, siger Trine Buus Karlsen.

Hun tilføjer, at det som følge af festugen er svært at lukke ned for centrale dele af byen, fordi en række beredskabsveje skal forblive åbne.