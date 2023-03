Bil smadret for ti dage siden - holder stadig og spærrer

Mandag den 20. februar slap en familie forholdsvis billigt fra et færdselsuheld, hvor deres bil pludselig blev påkørt i krydset mellem Paludan Müllers Vej og Hasle Ringvej.

En mand kørte angiveligt over for rødt lys, hvorefter han ramte familiens bil, så den blev smadret på fronten, fortalte Østjyllands Politi dagen derpå til TV2 Østjylland. Derefter stak gerningsmanden af fra ulykkesstedet til fods, og det lykkedes ikke politiet at finde frem til ham. Heller ikke med brug af hunde.