Bil pløjede igennem skilte, hegn og ind i børnehave

En bil forulykkede klokken 00.35 natten til lørdag i krydset ved Søndervangen - Chr. X's vej i Viby i Aarhus.

Politi og brandvæsen ankom til stedet sammen med flere ambulancer, og det viste sig, at en bil var ramt ind i en mur ved Børnehuset Egmontgården, efter at den var pløjet igennem flere skilte og et trådhegn.

Hos Østjyllands Brandvæsen siger operationschef Anders Jensen, at opgaven for hans folks vedkommende bestod i at hjælpe med at skabe plads til ambulanceredderne, der skulle hjælpe personer i bilen.

- Derudover fik vi trukket bilen fri, så man kunne få afdækket nogle vinduer i bygningen, der havde taget skade. Meldingen gik i første omgang på, at der var fastklemte, men det var ikke tilfældet, siger Anders Jensen.

TV2 Østjylland forsøger at få en kommentar fra Østjyllands Politi.