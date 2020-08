Bil kørte ind i mand to gange: 24-årig sigtes for drabsforsøg

Efter at have påkørt en 31-årig mand to gange overfaldt en 24-årig mand ifølge sigtelsen en anden med kniv. Foto: Øxenholt foto

For en måned siden, den 17. juli, blev en 31-årig mand påkørt af en bil og stukket med en kniv ved Restaurant Zyara i det vestlige Aarhus.

En 24-årig mand, som politiet mener står bag det voldsomme overfald på Inger Christensens Gade i Brabrand, fremstilles tirsdag formiddag i et grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Den anholdte sigtes for drabsforsøg og grov vold, oplyser Østjyllands Politi via Twitter.

Kom i klemme mellem bil og husmur

Ifølge sigtelsen forsøgte den 24-årige sammen efter "forudgående aftale og i fælles forståelse" med flere andre medgerningsmænd at slå den 31-årige mand ihjel.

Offeret blev ifølge sigtelsen påkørt to gange med høj fart af en mørk Citroën, så han kom i klemme mellem bilen og husmuren. Han slap dog uden alvorlige skader.

Efter påkørslen kom det til tumult ved restauranten, og her er den 24-årige sigtet for at have stukket et andet offer flere gange med kniv i blandt andet hovedbunden og i kinden. Heller ikke han kom dog alvorligt til skade.

Brabrand i fokus

Den 24-årige blev udpeget af vidner, da politiet nåede frem. Det lykkedes to andre, der var med i bilen, at stikke af.

Ifølge politiets sigtelse havde de tre mænd både knive og pistoler med i bilen.

Hændelsen fandt sted få dage inden en anden blodig sag i Brabrand, hvor en 42-årig mand blev dræbt af knivstik. Det skete 23. juli.

Drabet i Brabrand blev begået blot ni timer efter et skuddrab et andet sted i Aarhus - ved Jydsk Væddeløbsbane - som kostede en 25-årig mand livet.