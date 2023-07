Bil brød i brand på E45, og nej - de eksploderer ikke som på film

- Det særlige i det her tilfælde er, at bilen stod på motorvejen. Her er vi meget opmærksomme på vores egen sikkerhed, når vi arbejder derude, fordi trafikken glider forbi os. Det er vigtigt, at vi ligesom bliver pakket ind og skærmet, så vi kan arbejde i sikre omgivelser, siger Anders Jensen.

Brandvæsnet forlod stedet efter en times tid, og bilen blev derefter hejst væk med en kran og kørt bort.

Ingen personer er kommet til skade.