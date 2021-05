Bil beslaglagt efter vanvidskørsel på Strandvejen

En bilist blæste gevaldigt på færdselsloven sent mandag aften på Strandvejen i Aarhus.

Klokken cirka 23.00 kørte vedkommende med 129 km/t, hvor det kun er tilladt at køre 60 km/t, oplyser Østjyllands Politi.

Da fartgrænsen var overskredet med mere end 100 procent, bliver det betegnet som vanvidskørsel, hvilket betyder, at bilen kan beslaglægges.



Den 31. marts trådte der nye regler i kraft, der har gjort det lettere for politiet at beslaglægge biler efter vanvidskørsel.

- Vi er glade for, at vi har fået et nyt værktøj i vores indsats mod vanvidsbilisme. Vi har allerede beslaglagt flere biler, og vi kommer til at benytte os af muligheden, hver gang vi har grundlaget for det, siger vicepolitiinspektør Carsten Kousgaard fra Østjyllands Politi.