Bibliotek ramt af sparekniv: - Det er helt forkert

Den kommende tid vil en ny spareplan få konsekvenser for bibliotekerne og deres brugere i Aarhus. Planen betyder blandt andet, at et enkelt må lukke, mens flere skal skære i åbningstiden, og alle vil fremover være ubemandede om fredagen. Det skriver Aarhus Bibliotekerne i en pressemeddelelse. Det er brugerne af Egå Kombi-bibliotek, der ligger i forbindelse med Sølystskolen, der fremover må søge andre veje til lånebøger. Og det vil ramme lokalområdet hårdt, mener Rikke Gade Johansen, der er fællesrådsformand i Gl. Egå. - Jeg synes, det er brandærgerligt, fordi det er noget af det eneste offentlige tilbud der er. Biblioteket har mere end en biblioteksfunktion, det er et samlingspunkt, siger hun til TV2 Østjylland.

- Det trækker liv ud af området. Og det, synes jeg, er det allerværste. Der er ikke noget alternativt sted at mødes, så vi er rigtig kede af, at det lukker. Jeg synes, det er et helt forkert sted at spare.

Ifølge Rikke har biblioteket udgjort et miniforsamlingshus. Foto: Privat

Biblioteket har sidste bemandede åbningsdag 30. marts.

Lave besøgstal I spareforslaget, der udkom sidste år, begrundede man det med, at der er det bibliotek, der har det laveste besøgstal.

Men ifølge fællesrådsformanden betyder det ikke, at det ikke bliver brugt. Hvis tallene er baseret på lånte bøger, mener hun heller ikke, at det giver et retvisende billede af, hvor meget stedet bliver brugt. - De tænker ikke over, at det har andre funktioner. Det er en form for kulturhus for os, siger Rikke Gade Johansen.

Besparelse på Aarhus-biblioteker arrow-down