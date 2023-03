Bevæbnet med kniv: Fuld mand anholdt i boligkvarter

En 52-årig mand blev onsdag præsenteret for en stribe sigtelser, efter han blev anholdt i Skødstrup nord for Aarhus.

Flere trusler rettet mod betjentene

Da politiet ankom til stedet, var manden atter tilbage i lejligheden hos sin bekendte. Men han var fortsat ophidset og aggressiv, oplyser politiet.

Under anholdelsen råbte manden, der var beruset, skældsord efter betjentene, som også blev truet.

Den 52-årige mand er nu sigtet for sigtet for overtrædelse af knivloven, forstyrrelse af den offentlige orden og for trusler mod en polititjenestemand.



Ingen personer kom til skade.